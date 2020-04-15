لماذا لا تخاف سمية الخشاب من فيروس كورونا؟

تحدثت النجمة المصرية سمية الخشاب عن فيروس كورونا وحالة الهلع التي خلقها في العالم، وقالت النجمة المصرية إنها لا تخشى الفيروس الفتاك لأنها تقوم باتباع كافة وسائل الوقاية منه.

كما أكدت قيامها بنشر الطاقة الإيجابية بين عائلتها وأصدقائها لتساعدهم على مكافحة المرض ومقاومته، ولكي لا تسيطر المشاعر السلبية عليهم.

وطلبت من عشاقها التقرب من الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم، والأخذ بالأسباب من خلال الالتزام بكافة التعاليم والقرارات التي تصدرها الصحة والسلطات المصرية.

وطلبت النجمة المصرية من عشاقها البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة، واستخدام المعقمات وغسل الدين لحماية أنفسهم من الفيروس الفتاك.

الجدير بالذكر أن سمية خشاب حققت نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرة “أنا عربية” والتي صورتها في سوريا.

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