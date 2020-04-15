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لماذا لا تخاف سمية الخشاب من فيروس كورونا؟

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدثت النجمة المصرية سمية الخشاب عن فيروس كورونا وحالة الهلع التي خلقها في العالم، وقالت النجمة المصرية إنها لا تخشى الفيروس الفتاك لأنها تقوم باتباع كافة وسائل الوقاية منه.

كما أكدت قيامها بنشر الطاقة الإيجابية بين عائلتها وأصدقائها لتساعدهم على مكافحة المرض ومقاومته، ولكي لا تسيطر المشاعر السلبية عليهم.

وطلبت من عشاقها التقرب من الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم، والأخذ بالأسباب من خلال الالتزام بكافة التعاليم والقرارات التي تصدرها الصحة والسلطات المصرية.

وطلبت النجمة المصرية من عشاقها البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة، واستخدام المعقمات وغسل الدين لحماية أنفسهم من الفيروس الفتاك.

الجدير بالذكر أن سمية خشاب حققت نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرة “أنا عربية” والتي صورتها في سوريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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