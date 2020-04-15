Razer تطلق “سماعة البوكيمون”.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة Razer الأمريكية عن سماعة لاسلكية جديدة مميزة أطلقت عليها اسم Pokémon Pikachu.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم أصفر اللون يحتوي على البوكيمون الشهير بيكاتشو، وستعمل بمحرك 13 مم، وتدعم نمطا خاصا بالألعاب بمعدل استجابة 60 مللي في الثانية، ومواصفات Hammerhead، بالإضافة لدعم تقنية البلوتوث 5.0.

وتتميز السماعة البوكيمون بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX4، وبدعهما التحكم باللمس، وببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 3 ساعات في الشحنة الواحدة.

وألحقت الشركة الأمريكية بالسماعة علبة شحن على شكل كرة بوكيمون، تتيح للمستخدم شحن السماعة لاسلكيا 5 مرات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق الصينية يوم 16 أبريل الجاري بسعر 120 دولارا أمريكيا، على أن تطلقها لاحقا في باقي أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية