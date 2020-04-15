“كلنا أموات”.. مسلسل رعب جديد من وحي كورونا

أعلنت شبكة نتفليكس للبث عن تعاونها مع المخرج الكوري الجنوبي “لي جيه كيو” من أجل إنتاج مسلسل رعب جديد من وحي فيروس كورونا سيحمل اسم كلنا أموات.

ويستند المسلسل في أساسه إلى سلسلة القصص الكرتونية الكورية الآن في مدرستنا، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الآسيوي.

ويروي العمل قصة مجموعة من الطلاب الذين يجدون أنفسهم محاصرين في المدرسة بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار، والأحداث التي يمرون بها خلال مدة حصارهم.

وأكدت شبكة البث الشهيرة أن المسلسل الجديد سيكون نمط رعب جديد في الدراما الكورية الجنوبية، وأنه سيكون مشابها لمسلسل المملكة الشهير الذي عرضته الشبكة وحقق نجاحا كبيرا.

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