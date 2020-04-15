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“كلنا أموات”.. مسلسل رعب جديد من وحي كورونا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شبكة نتفليكس للبث عن تعاونها مع المخرج الكوري الجنوبي “لي جيه كيو” من أجل إنتاج مسلسل رعب جديد من وحي فيروس كورونا سيحمل اسم كلنا أموات.

ويستند المسلسل في أساسه إلى سلسلة القصص الكرتونية الكورية الآن في مدرستنا، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الآسيوي.

ويروي العمل قصة مجموعة من الطلاب الذين يجدون أنفسهم محاصرين في المدرسة بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار، والأحداث التي يمرون بها خلال مدة حصارهم.

وأكدت شبكة البث الشهيرة أن المسلسل الجديد سيكون نمط رعب جديد في الدراما الكورية الجنوبية، وأنه سيكون مشابها لمسلسل المملكة الشهير الذي عرضته الشبكة وحقق نجاحا كبيرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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