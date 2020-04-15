“يوتيوب” تختبر أداة لتصميم فيديوهات إعلانية قصيرة

بدأت شركة يوتيوب الأمريكية باختبار أداة جديدة مخصصة لتصميم فيديوهات إعلانية قصيرة ستطلق عليها اسم Video Builder.

وستتيح الأداة الجديدة المجال أمام مستخدمي يوتيوب لتصميم فيديو لإعلاناتهم وشركاتهم ومنتجاتهم دون أن يكون لديهم مهارات كبيرة في هذا المجال.

ومن خلال هذه الأداة سيكون المستخدم قادرا على اختيار قالب الفيديو المناسب لإعلانه من مجموعة كبيرة من القوالب التي وفرتها الشركة الأمريكية لتناسب جميع المجالات، ومن ثم وضع الشعارات، الصور، العبارات والنصوص، ومقاطع الصوت التي يرغب فيها بداخله، كما يمكنه إجراء تعديلات على أماكن وضع هذه الصور وألوانها.

وقالت يوتيوب إن الأداة الجديدة ستفسح المجال أمام المستخدم لإنشاء مقاطع دعائية قصيرة تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 15 ثانية مناسبة للاستخدام في الإعلانات بالفيديو، وبعد الانتهاء من إعداد الفيديو يمكن للمستخدم مشاركته على قناته ومع أصدقائه أو استخدامه في حملة إعلانية ليظهر قبل فيديوهات اليوتيوب.

يذكر أن يوتيوب فتحت باب التسجيل أمام الراغبين بتجريب الميزة الجديدة في فترة الاختبار، وأكدت أنها ستطلقها في حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية.

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