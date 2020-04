هاتفان صينيان بمواصفات عالية.. تعرّف عليهما

كشفت شركة One Plus الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما One Plus 8 و One Plus 8 Pro.

وسيعمل هاتف One Plus 8 بمعالج Snapdragon 865 ونظام تشغيل أندرويد، ومعدل تحديث 90HZ.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة Fulid AMOLED مقاس 6.55 بوصة بجودة عرض FHD Plus، ودقة 1080* 2400 بيكسل، وستدعم الشاشة تقنية +HDR10، واختيار Always on، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت والعشوائية ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، وسيدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وشبكات الجيل الخامس.

أما هاتف One Plus 8 Pro فسيعمل بنفس معالج ونظام تشغيل الهاتف السابقة ومعدل تحديث 120 HZ.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة Fulid AOMLED مقاس 6.78 بوصة بجودة عرض FHD، ودقة 1440 * 3168 بيكسل، وستدعم الشاشة تقنية +HDR10، واختيار Always on، وسيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

وستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 و256 غيغا بايت والعشوائية 8 و12 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد ببطارية بسعة 4150 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، وسيدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وشبكات الجيل الخامس.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز One Plus 8 بسعر يبدأ من 699 دولارا أمريكيا، والجهاز One Plus 8 Pro بسعر 899 دولارا أمريكيا.

