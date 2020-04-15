رسميًا – إطلاق هاتف ون بلس 8 بسعر مرتفع وتضحيات كبيرة! إليك مراجعته الشاملة

الآن واخيرًا يمكن للشائعات حول ون بلس 8 أن تتوقف! هذا حيث أطلقت العملاقة الصينية هاتفها المنتظر رسميًا وهو الذي أتى في إصدارين وهم ون بلس 8 العادي وون بلس 8 برو هذا بينما لم نسمع شيء حتى الآن عن ون بلس 8 لايت -أو ون بلس Z- وفي هذا المقال سنشارككم كل ما نعرفه عن هاتف ون بلس 8 وفي مقال تالي سنعرض عليكم ون بلس 8 برو! ومن هذا المقال..

مواصفات هاتف ون بلس 8 ومميزاته وعيوبه

أول ما يمكنك أن تلاخظه في سلسلة ون بلس 8 الجديدة هي أن ون بلس أخيرًا قد وحدت التصميم بين الهاتفين، ومن ناحية التصميم نفسه فنلاحظ أن ون بلس قد نقلت لنا تصميم ون بلس 7T برو بشكل شبه كامل وهو أمر غير مرفوض نظرًا لأنه تصميم رائع! نحن هنا لدينا شاشة منحنية وكاميرات خلفية تأتي بشكل أفقي وتتوسط ظهر الهاتف، لكن التغيير الرئيسي مقارنة بالجيل السابق هو أننا لدينا هنا كاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة وليست منبثقة، وهو أمر قد لا نتفق عليه جميعًا، لكن عن نفسي أنا أفضل الكاميرا المثقوبة تلك.

• الشاشة في هاتف ون بلس 8

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.55 بوصة من نوع فلويد أموليد وبدقة FHD+، ومن ناحية الأرقام فهي شاشة أكثر من رائعة مقارنة بتسعير الهاتف، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهذه الشاشة تقدم تردد 90Hz كما كان الوضع في الجيل السابق، إضافة إلى ذلك فنحن لدينا طبقة حماية جوريلا جلاس 6 فوق الشاشة وهي التي تدعم أيضًا HDR 10+.

• ماذا عن المواصفات الداخلية للهاتف والسوفتوير؟

لدينا هنا معالج سنابدراجون 865 الرائد بالطبع مع دعم شبكات الجيل الخامس من خلال مودم كوالكوم سنابدراجون X55 المدمج وهو الأكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، أما عن الذاكرة العشوائية فهي من نوع LPDDR5 الرائد كما يمكنك أن تتوقع وتصل إلى 12 جيجابايت، هذا بينما تأتي المساحة التخزينية من نوع UFS 3.0 وتصل سعتها إلى 265 جيجابايت.

يأتي الهاتف أيضًا مع تحسينات ضخمة على واجهة التشغيل OxygenOS الخاصة بهواتف ون بلس، ونحن هنا لدينا أندرويد 10 بالطبع مع واجهة OxygenOS 10 وفي واقع الحال فهذه الواجهة تتوفر أيضًا في هواتف ون بلس الأخرى! لكن الشركة قد زودتها بمزيد من المميزات الحصرية للهاتف، وهي كالتالي:

• ميزة Always-on Display

• وضع مظلم جديد ومحسن

• إمكانية استخدام خلفيات ديناميكية ومتغيرة

• ميزة Live Captions

• دعم خدمة جوجل ستاديا للألعاب

• الكاميرات في ون بلس 8

ون بلس قد زودت هاتفها الجديد بثلاث كاميرات مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيسكل باستخدام مستشعر Sony IMX586 ودعم OIS، هذا بالإضافة لعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وأخيرًا فلدينا كاميرا ماكرو لتحسين التقريب، أما الكاميرا الأمامية فهي واحدة بدقة 16 ميجابيكسل! قد تكون الكاميرات ليست أفضل ما يميز هواتف ون بلس على الإطلاق لكن هاتف ون بلس 8 سيقدم لنا ما يكفي من أداء.

أخيرًا فالهاتف يأتي مع دعم واي-فاي 6 وبلوتوث 5.0 لكنه وللأسف لا يدعم منفذ السماعات 3.5مم، لكن الهاتف من ناحية أخرى يدعم تقنية صوت ستيريو باستخدام سماعتين.

• البطارية والشحن السريع في ون بلس 8

هاتف ون بلس 8 العادي يأتي مع بطارية بسعة 4,300mAh وهي سعة مناسبة لأغلبنا، هذا في حين أن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات فقط، وهنا نلاحظ أن الهاتف لم يأتي مع أي تحسينات من حيث سرعة الشحن مقارنة مع الجيل السابق لكن قد تقدّم ون بلس هذه الميزة في هاتف ون بلس 8T لاحقًا!

ملخّص المواصفات:

شاشة بقياس 6.55 بوصة بدقة FHD+

تردد الشاشة 90 هرتز

معالج سنابدراجون 865

رام 8/12 جيجابايت

ذاكرة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.0

كاميرا خلفية 48+16+2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل

بطارية 4,300mAh

شحن سريع 30 واتّ

مستشعر بصمة داخل الشاشة

نظام أندرويد 10 مع OxygenOS 10.0

سعر يبدأ من 699 دولار

• سعر هاتف ون بلس 8 وموعد توفره

الهاتف سيبدأ في التوفر في 29 أبريل الحالي وهذا بالنسبة للسوقين الأمريكي والهندي، لذلك فقد يتطلب الأمر بعض الوقت ليصل إلى الوطن العربي، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالهاتف سيأتي بسعر يبدأ من 699 دولار أمريكي لسعات 8+128 جيجابايت، بينما سيصل سعره إلى 799 دولار أمريكي إذا أردت الحصول على أكبر مساحات ممكنة وهي 12+265 جيجابايت!

كما يمكنك أن تلاحظ، الهاتف وبالرغم من سعره المرتفع هذا إلا أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي أو مقاومة المياه إلى جانب قدومه مع ثلاث كاميرات خلفية فقط! صحيح أن هذه المشاكل يتم علاجها في نسخة “برو” من نفس الهاتف لكنها تظل خطوات غير موفقة من ون بلس! شاركنا في التعليقات رأيك وانطباعك عن الأمر.