رسميا – الإعلان عن ايفون SE رخيص الثمن الجديد 2020 – المواصفات، المميزات، الأسعار!

بعد انتظار طويل دام سنوات وأشهر من التسريبات أعلنت ابل اليوم رسمياً عن الايفون رخيص الثمن iPhone SE 2020 وهو أرخص ايفون جديد يمكن شراؤه الآن!

ملخص المواصفات الفنية الكاملة للايفون الرخيص iPhone SE 2020:

الشاشة : من النوع Retina HD display بقياس 4.7 إنش بدقة 1334×750 بكسل ، بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش .

من النوع Retina HD display بقياس 4.7 إنش بدقة 1334×750 بكسل ، بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش . المعالج : A13 Bionic سداسي النواة.

A13 Bionic سداسي النواة. الكاميرا الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8.

كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8. الكاميرا الأمامية : بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ميزة مقاومة الماء و الأتربة بمعيار IP67



السعات التخزينية : 64 / 128 / 256 جيجابايت .

64 / 128 / 256 جيجابايت . الألوان : الأبيض، الأسود الأحمر.

التصميم .. مثل ايفون 8



لا يختلف هاتف الايفون رخيص الثمن iPhone SE 2020 الجديد في التصميم الخارجي عن ايفون 8 الصادر عام 2017 فهو مصنوع من الألمنيوم ومغطى بالزجاج اللامع مع حواف منحنية وحواف سميكة حول الشاشة مع زر Home مدمج به مستشعر للبصمات. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر ويدعم ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP67.

بالطبع ليس هذا هو التصميم المثالي بالمعايير الحالية لكن ابل تراهن على أشياء أخرى مثل السعر المنخفض والمواصفات الراقية.

الشاشة .. صغيرة الحجم

يحمل الايفون رخيص الثمن الجديد iPhone SE 2020 شاشة LCD من نوع Retina HD display صغيرة الحجم بقياس 4.7 إنش فقط بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش وتدعم تقنية TrueTone التي بإمكانها تعديل الألوان تلقائياً بحسب الإضاءة المحيطة.

أيضا الشاشة تدعم طيف واسع من الألوان Wide color display (P3) ومغطاة بزجاج حماية مضاد للبصمات، وتصل درجة السطوح إلى 625 درجة بحد أقصى. أيضاً الشاشة تبدو صغيرة بالنظر إلى أحجام الهواتف هذه الأيام.

المعالج .. مثل سلسلة ايفون 11

التطور الأبرز في الايفون الجديد iPhone SE 2020 هو المعالج حيث يأتي بمعالج Apple A13 المتواجد في سلسلة ايفون 11 وهو معالج سداسي النواة: أربعة أنوية للمهام العادية، واثنتين مخصصتان للمهام عالية الأداء. المعالج من نوع 64 بت وهو مبني على معمارية 7 نانومتر، أما معالج الرسوميات المرفق فهو يضم أربعة أنوية.

الكاميرا .. واحدة فقط



الكاميرا الخلفية في الايفون الجديد iPhone SE 2020 هي كاميرا تأتي واحدة فقط بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ذات اتساع ƒ/1.8، مع ميزة OIS لمنع اهتزاز الفيديو و الصور أثناء التقاطها، وتقنية تصوير البورتريه Portrait mode و Portrait Lightnings.

الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديو بدقة Full HD و 4K بسرعة تصل إلى 60 إطار في الثانية ، و أيضاً إمكانية تصوير الفيديو بطيء الحركة بدقة Full HD و بسرعة 240 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

أسعار الايفون رخيص الثمن iPhone SE 2020 .. ليس رخيصاً بالفعل!

مفاجأة الايفون رخيص الثمن ليس رخيصاً بالفعل كما تظن وإليك قائمة الأسعار للسعات التخزينية المختلفة: