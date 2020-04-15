الصحة العالمية: سننظر في إعادة الترتيبات المالية بعد سحب واشنطن تمويلها

المنظمة بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد. [رويترز]

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع مع جميع الشركاء سُبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

ونوه بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنقاذ حياة الناس.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن التعاون الدولي يُشكل الركيزة الأساسية لهزيمة كورونا.

أول مؤتمر صحفي للصحة العالمية بعد وقف ترامب التمويل أول مؤتمر صحفي للصحة العالمية بعد وقف ترامب التمويل Gepostet von RT Arabic am Mittwoch, 15. April 2020

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إستراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تغريدة على تويتر، قال فيها إن “أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن “كوفيد-19″ هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة.. وهذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء”.

The updated @WHO global #COVID19 strategy guides the public health response at national and subnational levels, including practical guidance for strategic action, tailored to the local context. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات من البيت الأبيض، اعتبر ترامب أن المنظمة “ارتكبت أخطاء” خلال أزمة كورونا التي تسببت في وفاة الآلاف، وفق قوله.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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