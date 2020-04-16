كيفية جعل خاصية Face ID تتعرف على وجهك أثناء ارتداء الكمامة أو الماسك؟

مع انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم واضطرار الكثيرين إلى ارتداء الكمامة أو الماسك على وجوهم ظهرت مشكلة بين مستخدمي هواتف الايفون وهي أن ميزة التعرف على الوجه Face ID لم تعد تعمل!

لم يعد ارتداء الكمامات الطبية مقتصراً فقط حالياً على العاملين في القطاع الطبي بل امتد ليشمل شريحة أوسع من الناس كأحد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تحقيقاً صحفياً مؤخراً حول ذلك الأمر واقترحت حلاً نقلته عن باحثين أمنيين يجعلك قادراً على تدريب خاصية Face ID في الايفون للتعرف على وجهك أثناء ارتداء الكمامة.

يمكن ذلك بإعداد خاصية Face ID وتصوير وجهك عبر طي نصف الكمامة أو الماسك ثم حفظ الإعدادات. تبين بعد ذلك أن الايفون سوف يتعرف على الوجه بنسبة نجاح كبيرة.

المتحدث الرسمي باسم ابل صرح لصحيفة وول ستريت جورنال تعليقاً على الأمر قائلاً أن تقنية Face ID للتعرف على الوجه في الايفون قد صممت للعمل على مسح العين والأنف والفم للتحقق من هوية المستخدم، وأن بإمكان المستخدم فتح قفل الايفون باستعمال كلمة المرور عوضاً عن بصمة الوجه.

كيفية استخدام Face ID مع الكمامة أو الماسك على الايفون؟

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم Face ID ورمز الدخول.

اختر إضافة مظهر آخر أو بديل لك Set up Face ID / Set Up Alternate Appearance

قم بطي نصف الكمامة أو الماسك على وجهك ليصل إلى طرف الأنف ثم قم بتحريك رأسك حتى تكتمل الدائرة الخضراء كما هو موضح بالصورة.

قم بمتابعة الإعدادات للنهاية ثم قم بقفل الايفون وارتداء كامل الكمامة ومحاولة فتح القفل باستخدام الوجه المغطى.

لرفع نسبة نجاح التعرف على الوجه ينصح أيضاً بإضافة مظهر آخر بديل وطي الكمامة في الناحية الأخرى.