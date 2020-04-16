رسميًا — إطلاق سلسلة هواتف أونور 30 مع ثلاث هواتف مختلفة بتركيز على الكاميرا والأسعار

أخيرًا وبعد طول انتظار وبالتزامن مع إطلاق هواتف مثل ون بلس 8 وأوبو إيس 2 وبعد فترة قصيرة من إطلاق سلسلة P40 أطلقت شركة أونور التابعة لهواوي سلسلة هواتف أونور 30 الرائدة، والسلسلة الجديدة تضم ثلاث هواتف مختلفين مع تركيز رهيب من الشركة على الكاميرا وأدائها، هذا حيث لدينا كاميرات “بيريسكوب” في كافة هواتف السلسلة، هذا إلى جانب المواصفات الداخلية المرتفعة بالطبع، فهذه السلسلة الآن تمثل أقوى هواتف أونور على الإطلاق.

نظرة عامة على هواتف أونور 30 الرائدة

لعل أول ما نلاحظه هو أن الهواتف الثلاثة تأتي مع شاشات من نوع أوليد، وهي ميزة رائعة، إضافة إلى ذلك فالهواتف الثلاثة تشترك في نفس التصميم مع شاشة أمامية ذات حواف قليلة وكاميرا خلفية على شكل مستطيل هذا في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي على شكل ثقب داخل الشاشة، لكن لعل أغرب ما نلاحظه هو قدوم هاتف أونور 30 العادي مع شعار ضخم لأونور يملأ تقريبًا نصف الجهة الخلفية!

هواتف أونور 30 تدعم شبكات الجيل الخامس وتأتي بأوزان وأبعاد صغيرة ومشابهة لهواتف ون بلس الجديدة، لكن هذا لم يؤثر مطلقًا على قياس الشاشات أو حجم الهاتف، إضافة إلى ذلك فالجهة الخلفية للهاتف -أو ظهره- تأتي مع تصميم منحني 3D Curved وهو ما يعطي جمالية كبيرة للهاتف.

الكاميرات في سلسلة أونور 30 الرائدة

كما أسلفنا الذكر، جلّ تركيز أونور قد أنصب على الكاميرات في هذه الهواتف، لدرجة أن الهاتف وبمجرد الإعلان عنه بدأ في احتلال المركز الثاني في قائمة DxOMark وهذا بالنسبة لإصدار البرو بالطبع! وفيما يلي نشارككم خصائص الكاميرات بشكل أكثر تفصيلًا من ناحية، ونوضح لكم أسماء الهواتف الثلاثة من ناحية أخرى:

• الكاميرات في هاتف أونور 30 برو+

— هاتف أونور 30 برو+ هو أقوى هواتف السلسلة، ويأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر RYYP IMX700 تمامًا مثل هاتف هواوي P40 برو+، وهذه الكاميرا ستقدم أداء أكثر من رائع.

— الكاميرا الثانية ستكون من نوع بيريسكوب تيليفوتو وتستخدم للتقريب، وهذه الكاميرا ستسمح لك بالتقريب حتى 50x رقميًا، 10x تقربب مختلط أو 5x تقريب بصري دون فقدان أي جودة، كما أنها مزودة بمثبت بصري مزدوج Dual OIS لتصوير الفيديو.

— آخر كاميرا تأتي بدقة 16 ميجابيكسل مع عدسة واسعة جدًا كما أنها ستكون أيضًا قادرة على التقريب وتصوير الماكرو حتى 2.5 سنتيمتر، وهو ما يعني أن أونور قد دمجت كاميرتين في هذه الكاميرا من حيث الأداء! وهنا نلاحظ أن هاتف أونور 30 برو+ يأتي مع ثلاث كاميرات فقط.

• الكاميرات في هاتفي أونور 30 و أونور 30 برو

يشترك هاتفين أونور 30 العادي وأونور 30 برو في بعض خصائص الكاميرا، هذا حيث أن الكاميرا الأولى في كلًا منهما تأتي بدقة 40 ميجابيكسل مع مستشعر RYYP IMX600 وهو أقل أداءًا من المستشعر السابق ذكره، أما عن الكاميرا الثانية فهي بيريسكوب تيليفوتو أيضًا مع تقريب حتى 50x رقميًا و 10x تقريب مختلط.

الاختلافات تكمن في أن هاتف أونور 30 برو يأتي مع عدسة 16 ميجابيكسل واسعة جدًا مثل تلك الموجودة في برو+ ويتوقف الأمر هنا حيث أنه هاتف ثلاثي الكاميرات أيضًا، بينما هاتف أونور 30 العادي يأتي مع كاميرتين إضافيتين وهم واحدة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية في هاتف أونور 30 العادي هي بدقة 32 ميجابيكسل على شكل ثقب في الشاشة، بينما في الهواتف البرو لدينا كاميرا أمامية مزدوجة، الأولى بدقة 32 ميجابيكسل أيضًا بينما الثانية بدقة 8 ميجابيكسل وتأتي مع عدسة واسعة جدًا.

ما هي المواصفات التقنية لهواتف أونور 30؟

يأتي هاتف أونور 30 العادي مع شاشة مسطحة بقياس 6.53 بوصة بدقة FHD+ وهذه الشاشة للأسف لا تدعم أي تردد مرتفع، هذا بينما تأتي الهواتف البرو بشاشة بقياس 6.57 بوصة وهي قريبة جدًا من قياس الإصدار العادي، هذه الشاشة ستكون أيضًا بدقة FHD+ لكن مع تردد 90Hz، وهنا نلاحظ أن كافة هواتف السلسلة تأتي مع مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة.

من الداخل لدينا معالج كيرين 985 في هاتف أونور 30 وهو معالج أضعف بفارق بسيط مقارنة مع المعالج الرائد كيرين 990 وهو ما سنحدثكم عنه في مقال سابق، هذا بينما سيتوفر الإصدار العادي من أونور 30 بمساحات 6/8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و 128/265 للذاكرة التخزينية.

أونور 30 برو وبرو+ يأتيان مع معالج كيرين 990 الرائد بينما يتوفر أونور 30 برو مع خيارات 8+128 أو 8+265 جيجابايت، هذا في حين أن هاتف أونور 30 برو+ يتوفر مع خيارات مشابهة لكن مع وجود خيار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

كل هواتف السلسلة تأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس بوضع Dual-Mode، كما تدعم NFC ووايفاي 6 وكذلك فالهواتف البرو تدعم VC Cooling لتبريد الهاتف داخليًا أثناء ساعات الاستخدام الطويلة، كما يُذكر أن الإصدارات البرو فقط هي التي ستدعم السامات الستيريو!

أيضًا كافة هواتف السلسلة تأتي مع بطارية بسعة 4,000mAh مع شحن سلكي سريع بقدرة 40 واتّ وشحن لاسلكي سريع بقدرة 27 واتّ وهو الذي يدعمه هاتف برو+ فقط! الهواتف الجديدة ستأتي أيضًا مع أندرويد 10 محملًا بواجهة Magic UI 3.1.1 المخصصة لهواتف أونور.

ما هي أسعار هواتف أونور 30؟

• سيبدأ سعر هاتف أونور 30 عند 425 دولار أمريكي فقط ويصل إلى 495 دولار أمريكي

• سيبدأ سعر هاتف أونور 30 برو عند 566 دولار أمريكي ويتوقف عند 623 دولار أمريكي

• الإصدار الأقوى من هواتف أونور 30 الجديدة سيبدأ سعره عنه 708 دولار أمريكي وصولًا إلى 778 دولار أمريكي!

لا يخفى علينا أن أونور قد تفوقت على كلًا من ون بلس وأوبو وربما على هواوي نفسها في تسعيرها لهواتفها الجديدة! ولعل توفر هاتف أونور 30 بسعر 425 دولار أمريكي يجعل آيفون SE مضحك قليلًا🤣