المستشفى الجامعي يجهز حجرات عزل مؤقتة للحالات المشتبه في إصاباتها بكورونا

أعلن مستشفى طرابلس الجامعي العمل على تجهيز حجرات عزل

مؤقتة وفلترة للحالات المشتبه إصابتها بوباء الكورونا قبل إحالتها لقسم الإسعاف

والطوارئ

وأوضح المستشفى على صفحته الرسمية الأربعاء، أن الحجرات

ستخصص لاستقبال الحالات والكشف عليها قبل دخولها إسعاف المستشفى وهي معدة لإنعاش

الحالات الخطيرة وإيوائها في حجرة إنعاش وعناية مؤقتة وبعد التشخيص إذا ثبت أنها

مصابة تنقل لأماكن العزل والعلاج المخصصة سابقا.

وأكد المستشفى أن عملية البناء والتجهيز ستكون لمدة

ثلاثة أيام ومعها عملية صيانة سريعة للملحق الخاص بها الذي تم فصله عن أحد الأقسام

القريبة من الإسعاف ليكون غرف عناية فائقة مؤقتة باعتباره جزءا من خطة الاستجابة

السريعة لمواجهة وباء “الكورونا” .

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ليل

الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا إلى 48 منهم 11 حالة شفاء ووفاة واحدة.

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