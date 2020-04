طبيب فرنسي متفاءل: كورونا قد يختفي في أسابيع

الوباء قد يختفي خلال الربيع أو بعد أسابيع قليلة [العربية]

يعود الطبيب الفرنسي المشاكس ليفاجئ الفرنسيين والعالم أجمع بتصريحات، وصفها البعض بالمتفائلة، في حين رأى فيها آخرون تهوراً أو ادعاءات غير موثقة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

لكن الطبيب ديدييه راوول الذي اعتاد الانتقادات، تسلح ببعض الأرقام من مدينة مارساي الفرنسية، ليؤكد أن إصابات كورونا تتناقص، وأن الوباء قد يختفي خلال الربيع أو بعد أسابيع قليلة.

وظهر راوول في مقطع فيديو نشره على حسابه على تويتر، ليبث بعض الأمل قائلاً: “هنا، أي في مدينة مارسيليا الفرنسية، بدأ الوباء بالتلاشي”. وأضاف: “من المحتمل أن يختفي الفيروس خلال هذا الربيع، في الأسابيع القليلة المقبلة. وهو ليس أمراً مستغرباً، بل هذا ما يحدث عند انتشار أي وباء فيروسي تنفسي”.

إلى ذلك، استعرض الطبيب الفرنسي المثير للجدل والذي زاره الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي، ليطلع على العلاج الذي اعتمده لعلاج بعض المرضى بكورونا، أحدث النتائج التي أسفر عنها استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين مع الأزومايتريسين لعلاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19.

وفي هذا الصدد، قال: “نحن مسرورون جداً. أجرينا الاختبار على 32 و83 شخصاً وتم علاج 2628 بواسطة البروتوكول الخاص بنا. ويمكن القول إن عدد الوفيات لم يتخط نسبة الـ0.5% وهي نتيجة مذهلة على المستوى العالمي”.

يشار إلى أن ديدييه راوول اسم شغل فرنسا على مدى الأيام لا بل الأسابيع الماضية، فهو كان أول المنادين بعلاج مرضى كورونا الذي توحش في أوروبا، بدواء “كلوروكين” المضاد للملاريا.

ولا يزال هذا الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا بفرنسا، والذي كان أول من تحدث عن فعالیة ھذا الدواء لعلاج مصابي الفيروس المستجد، يثير عاصفة جدل في البلاد في كل مرة يجري مقابلة أو ينشر تصريحاً.

