رسميًا – سامسونج تعلن عن جالكسي تاب S6 لايت بشاشة 10.4 بوصة

بعد شائعات وتسريبات عديدة استمرت لأكثر من شهرين، أعلنت سامسونج عن الجهاز اللوحي جالكسي تاب S6 لايت والذي يأتي كنسخة مخففة من جهاز جالكسي تاب S6 الرائد مع تضحيات عددية من حيث المواصفات لكن هذه التضحيات صبت في كفة السعر، هذا حيث أن هذا الجهاز يأتي بتسعير مميز مقارنة بحجم شاشته وبطاريته وما يمكنك أن تحققه باستخدامه.

مواصفات جهاز جالكسي تاب S6 لايت اللوحي

الجهاز اللوحي الجديد يأتي بتصميم ومنظر مشابه إلى حد كبير لجالكسي تاب S6 الأصلي، وهذا في حد ذاته يميز الجهاز نظرًا لجمالية تصميم الجهاز، لكن نحن هنا أمام كاميرا خلفية واحدة وليست ثنائية كما كانت في اللوحي الرائد، ونحن هنا لدينا كاميرا واحدة أمامية بدقة 5 ميجابيكسل للسيلفي والمكالمات وواحدة خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وعلى كل حال فالمستخدم لا يعتمد على كاميرات التابلت كثيرًا.

الشاشة هنا مخيبة للأمال قليلًا، صحيح أنها بقياس 10.4 بوصة إلا أنها تأتي من نوع TFT وليست حتى IPS! وهذه الشاشة تأتي بدقة 2000*1200 بيكسل. الجهاز يعمل مع معالج ثماني النواه بتردد 2.3 جيجاهيرتز، وللأسف فسامسونج لم توضح اسم المعالج، لكن التسريبات السابقة كانت تشير إلى إكسينوس 9811.

يأتي جالكسي تاب S6 لايت مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية جنبًا إلى جنب مع 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، ومن حيث البطارية فهذا الجهاز يتميز كثيرًا، هذا حيث ياتي مع بطارية ضخمة بسعة 7,040mAh والتي ستكفي لساعات -وربما أيام- من الاستخدام.

يأتي اللوحي الجديد مع منفذ USB-C للشحن إضافة إلى دعمه لقلم S-Pen وهي ميزة رائعة! كذلك فسامسونج ستطلق أغطية حماية تباع بسعر منفصل وهي التي ستضم مكان لحفظ القلم أيضًا. حتى الآن لم تعلن سامسونج عن السعر، لكن التسريبات السابقة قد أشارت لسعر في حدود 400-450 دولار أمريكي.