تحدث مع الغرباء وتعرف على أصدقاء حول العالم بسرية تامة دون إبداء هويتك مع هذا التطبيق!

تطبيق غرباء هو تطبيق محادثة فورية يتيح لك الدردشة مع مستخدمين آخرين بشكل سري دون الحاجة إلى إظهار هويتك الحقيقية. التطبيق يساعدك إذا كنت تعاني رهاباً اجتماعياً أو تود الحديث عما يدور بخاطرك دون أن يعرف الطرف الآخر أية معلومات عنك.

مميزات تطبيق غرباء :

تحدث مع مجهول بشكل مباشر وآمن دون الحاجة لإعطاء معلومات عن نفسك ومن دون تسجيل.

يسمح لك هذا التطبيق بالنقاش والبوح بأسرارك بسرية تامة ومن دون خوف حيث يربطك مع مجهولين من حول العالم العربي.

فرصة للحديث بشكل عشوائي مع أشخاص جدد.

يمكنك ايضاً طلب صداقة الآخرين لإضافتهم كأصدقاء لديك (في حال موافقتهم) والتحدث معهم لاحقاً.

إمكانية إرسال رسائل نصية وصور وفيديو وملصقات.

النسخة المجانية والمدفوعة:

إن استخدام التطبيق هو مجاني تماماً ويعمل بشكل كامل بدون الحاجة لأي دفع ولكن يمكن للأعضاء الراغبين بالحصول على ميزات اضافية خاصة ان يقوموا بالاشتراك بالباقة الذهبية بشكل اختياري ليحصلوا مميزات إضافية مثل: إزالة للإعلانات بشكل كامل، إرسال ملصقات، إمكانية إضافة الطرف الثاني كصديق وبالتالي إمكانية العودة للمحادثة لاحقاً. يوجد 3 باقات للاشتراك: أسبوعي، شهري، ربع سنوي.

الملاءمة:

يتطلب iOS 11 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

تحميل التطبيق للايفون والايباد:

السعر : مجاني