“غوتيرش”: عودة الحياة الطبيعية مرهون بإيجاد لقاح لكورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو

غوتيرش” الخميس، إن العودة للحياة الطبيعية السابقة مرهونة بإيجاد لقاح فعال

لوباء كورونا المنتشر في كافة العالم.

وأكد غوتيرش وفق وكالة “أكي” الإيطالية، أن

هذا اللقاح لو وجد سينقذ حياة ملايين الأشخاص، ويوفر مليارات الدولارات، مشددا على

الحاجة لجهود طموحة ومنسقة وسريعة لنشر مثل هذا اللقاح على مستوى العام حتى نهاية

العام الحالي 2020.

وأشاد “غوتيريش” بجهود منظمة الصحة العالمية

التابعة للأمم المتحدة على مساعدة العديد من الدول في التعامل مع وباء كورونا خاصة

أفريقيا.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو

غوتيرش” أطلق في نهاية مارس الماضي نداء لجمع 2 مليار دولار، لإطلاق مخطط

انساني لوضع حد للوباء.

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