هاتف الألعاب Lenovo Legion سيدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات!

سرعة الشحن أصبحت عامل مؤثر وبشدة عند شراء أي هاتف ذكي جديد في الوقت الحالي، حيث أن الأمر منذ عدة سنوات لم يكن بهذه الأهمية ولم يكن المستخدم يهتم بسرعة الشحن عند اتخاذ قرار الشراء! لكن الأمر تغير كثيرًا الآن! هاتف الألعاب Lenovo Legion سيأتي مع شحن سريع قدرة 90 وات! ليكون أقوى هاتف من هذه الناحية في الوقت الحالي! فما هي التفاصيل؟

شحن سريع بقدرة 90 وات في هاتف الألعاب Lenovo Legion

هاتف الألعاب Lenovo Legion سيكون الهاتف الرائد الأول من لينوفو منذ فترة طويلة عندما أطلقت الشركة هاتف لينوفو Z6 برو، وكما يمكنك ان تستنتج من اسم الهاتف فهو سيكون موجّه للألعاب بشكل أساسي، لكن هذا لا يمنع أنه سيصلح للاستخدام في كافة أنواع الاستخدام الأخرى! نظرًا لأن هواتف الألعاب في الأساس تأتي مع مواصفات مرتفعة جدًا.

طبقًا للملصق التشويقي الذي شاركته لينوفو فهاتف Legion سيأتي مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 وات، وكما أسلفنا الذكر فبهذا يكون هذا الهاتف هو الأسرع على الإطلاق من حيث الشحن، هذا حيث أن أسرع شحن في الوقت الحالي هو SuperVOOC 2.0 الخاص بهواتف أوبو الرائدة، وهو الذي يأتي بقدرة 65 وات فقط.

يُذكر أن شركات مثل شاومي وفيفو قد اختبروا بالفعل شحن سريع بقدرات تزيد عن الـ100 وات، لكن الأمر لم يخرج خارج حيّز الاختبارات ولم نرى هاتف فعلي بعد من أيٍ من الشركتين مع هذا الشحن السريع.

تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 من أوبو والتي تأتي بقدرة 65 وات قادرة على شحن هاتف ببطارية ذات سعة 4,000mAh فقط في خلال نصف ساعة! فما بالك بتقنية بقدرة 90 وات؟ هذه التقنية قد تكون قادرة على شحن هاتف ببطارية 5,000mAh في أقل من نصف ساعة، وهو ما سيكون أمر أساسي بالنسبة للاعبين نظرًا لجلسات اللعب الطويلة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهذه الميزة ستميّز هاتف لينوفو الجديد بشكل كبير خاصةً أنه سيأتي مع معالج سنابدراجون 865 الرائد وما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

ما رأيك؟ وهل أنت مهتم باقتناء هاتف الألعاب Lenovo Legion؟ أم لديك أية تحفظات عليه؟ شاركنا الآن في التعليقات.