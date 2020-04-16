كورونا يلغي أحد أعرق مهرجانات الأوبرا الفرنسية

اتخذت اللجنة المنظمة لمهرجان إيكس آن بروفانس الفرنسي قرارا بإلغاء نسخة العام الحالي من مهرجان الأوبرا الشهير، والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 30 يونيو و18 يوليو القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت النسخة القادمة من المهرجان ستشهد مشاركة قائد الأوركسترا البريطاني سايمن راتل وفرقته العريقة المعروفة باسم أوركسترا لندن السيمفونية، وعرض أوبرا عالمية باسم إينوساس من تأليف المؤلفة الموسيقية كايا سارياهور التي كلفت بهذه المهمة لأول مرة في تاريخها، بالإضافة لمشاركة مجموعة كبيرة من الممثلين والمخرجين المعروفين أمثال ديمتري تشيرنياكوف، وباري كوسكي وغيرهم.

وقال مدير المهرجان إنهم قد يلجؤون للبث التدفقي لعرض بعد فقرات المهرجان في حال خففت القيود الصحية المفروض بعد 11 مايو القادم.

يذكر أن فيروس كورونا أدى لتأجيل وإلغاء العديد من المهرجانات الفنية والثقافية في فرنسا أبرزها مهرجان كان السينمائي ومهرجان كوريجي دورانج أقدم مهرجان أوبرا في البلاد.

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