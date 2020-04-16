رامي عياش يتحدى كورونا ويطلق أغنية جديدة

أطلق النجم اللبناني رامي عياش عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم يا حب يا صعب.

وجذبت الأغنية الجديدة فور إطلاقها يوم 14 أبريل الجاري آلاف المشاهدين من عشاق النجم اللبناني الذين أبدوا إعجابهم بها وتفاعلوا معها بشكل إيجابي.

وأغنية يا حب يا صعب من كلمات مازن غنام وألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

وأحيا الفنان اللبناني قبل مدة حفلا “أون لاين” على شبكة الإنترنت هدف من خلاله بث روح التفاؤل والطمأنينة في قلوب عشاقه، وحثهم على الالتزام بقواعد الحجر الصحي لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن العام 2019 شهد إطلاق رامي عياش لألبوم “قصة حب” الذي يعد آخر ألبوماته الغنائية، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.

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