أبل تطلق أقوى هواتف “الفئة المتوسطة” المنتظرة في 2020

كشفت شركة tالأمريكية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم iPhone SE وهو من بين أكثر الهواتف المنتظرة في 2020.

وجاء الهاتف الجديد بتصميم مشابه لهاتف iPhone 8 وسيعمل بمعالج A13، ونظام تشغيل أي أو إس.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 4.7 بوصة تدعم تقنية True Tone، Dolby Vision، ومحتوى HDR10، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 7 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز فستأتي بدقة 12 ميغا بيكسل، وستدعم تقنية استشعار العمق الأحادي، وخاصية التثبيت السينمائي عند تسجيل الفيديوهات، وتسجيل فيديوهات بدقة 4k لكل إطار في الثانية.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128، و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، واي فاي، بلوتوث، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 399 و549 دولار بحسب سعة الذاكرة الداخلية.

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