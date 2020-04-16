“One Plus” تكشف عن سماعة لاسلكية بسعر منافس

أزاحت شركة One Plus الصينية الستار عن سماعة لاسلكية مميزة بسعر قليل أطلقت عليها اسم Bullets Wireless.

وتتميز السماعة بهيكلها الأنيق ووزنها الخفيف الذي يصل لـ28 غراما، واحتوت على أداة تحكم باللمس تمت حمايتها بطبقة مطاطية، مما جعل السماعة مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP55.

وزودت الشركة الصينية السماعة الجديدة بمكبرات صوت تحتوي على قطع سيليكونية مهمتها عزل الضوضاء، ووفرتها الشركة بـ3 مقاسات لتناسب الجميع، وتتصل هذه السماعة بالهاتف عن طريق البلوتوث 5.

وتحتوي سماعة “ون بلس” الجديدة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة، ويتم شحن السماعة عبر منفذ USB-C، وتدعم الشحن السريع وفق تقنية Warp Charge، إذ يكفي شحنها لـ10 دقائق لتعمل السماعة 10 ساعات متواصلة.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر 50 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية