“أوبو” تطلق هاتفا جديدا بكاميرا رباعية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بكاميرا رباعية ومواصفات جيدة أطلقت عليه اسم A92S.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج ميديا تيك Dimensity 800-SoC، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.57 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فجاءت رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط عبر منفذ USB-Power Delivery 3.0، ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس.

يذكر أن الشركة الصينية لم تحدد موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق ولا سعره.

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