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مأساة جديدة تُضاف إلى سجل كورونا الأسود

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مستشفى لوتن ودونستابل الجامعي الواقع في مقاطعة بيدفوردشير وسط إنجلترا مأساة جديدة تسبب فيها فيروس كورونا الذي خطف حياة الممرضة الشابة ماري أغيابونغ البالغة من العمر 28 سنة.

واكتشف الأطباء إصابة الممرضة العاملة في المستشفى منذ 5 سنوات بفيروس كورونا يوم 5 أبريل الجاري، ويبدو أن حملها أضعف مناعتها مما تسبب بحدوث تدهور كبير لصحتها، وقبيل وفاتها قام الأطباء بعملية قيصرية لإنقاذ حياة طفلتها.

وبالفعل نجح الأطباء بإنقاذ الطفلة التي حملت اسم أمها لتفارق ماري بعدها الحياة وسط حزن كبير.

وعلى الفور قام صديقان من أصدقاء العائلة بتنظيم حملة تبرعات من أجل رعاية الطفلة الصغيرة، ونجحا بجمع 20 ألف جنيه إسترليني حتى الآن، وعبرا عن أسفهما لفقدان ماري التي تركت أثرا طيبا في قلوب الجميع.

يذكر أن زوج ماري لم يتمكن من وداع زوجته أو رؤية طفلته لإقامته في العزل الصحي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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