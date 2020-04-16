كيفية الحصول على منتجات مايكروسوفت ويندوز وأوفيس بأسعار زهيدة وتخفيضات كبيرة؟

الآن تستطيع امتلاك مفاتيح تفعيل أصلية 100% لأشهر منتجات مايكروسوفت مثل ويندوز 10 و أوفيس 2019 بأرخص الأسعار من متجر MMORC والذي يقدم أيضاً تخفيضات إضافية لكل زوار أخبار التطبيقات.

ويندوز 10 برو و أوفيس 2019

نظام Windows 10 Pro الأحدث من مايكروسوفت وحزمة البرامج المكتبية الأشهر Office 2019 وغيرها الكثير من برامج ومنتجات مايكروسوفت المميزة يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيلها الأصلية والاستمتاع بها بشكل دائم في مقابل أسعار رخيصة مقارنة بأسعارها في الأسواق.

موقع MMORC يقدم أيضاً كوبونات خصم لقراء و زوار “أخبار التطبيقات” بقيمة 39%. الكوبون هو: ARS39 ويمكن استخدامه على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

Windows 10 Pro Key $9.33

Windows 10 Home Key Global 32/64 Bit $9

Microsoft Office 2019 Home & Students Key Global $45

Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $51

برامج مكافحة الفيروسات

كوبون الخصم هو: ARS39

McAfee Total Protection 2020 لجهاز واحد لمدة 5 سنوات مقابل 9.5$ فقط!

Kaspersky Total Security 2020 جهاز واحد لمدة سنة في مقابل 13$

Kaspersky Total Security 2020 لثلاثة أجهزة لمدة سنة مقابل 17.5$

Eset NOD32 Antivirus 2020 جهاز واحد لمدة سنة مقابل 11.5$

خصم بقيمة 45% باستخدام كوبون الخصم ARS56 على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

Microsoft Office 2019 Pro Plus Key $31.74

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key $37

Microsoft Office 365 Pro plus Global $14.78

Windows 10 Pro + Office 365 Pro plus Global Bundle $20.24

خصم 60% باستخدام كوبون الخصم ARS60 ويمكن استخدامه في شراء المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

Microsoft Office 2016 Pro plus Key $22.28

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $26.51

كود الخصم ARS39 يعمل أيضاً على المنتجات الآتية:

أوفيس:

Microsoft Office 2016 Home & Business Key Global بسعر 79$

Microsoft Office 2019 Home & Business Key Global بسعر 60$

Microsoft Office 2016 Home & Students Key بسعر 36$

ويندوز 10 + أوفيس



Windows 10 Pro + Office 2016 Home & Students $42

Windows 10 Pro + Office 2016 Home & Business Key Global Bundle $84.78

Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Business Key Global Bundle $64.65

ويندوز سيرفر

Windows Server 2019 Standard Key Global $24.39

Windows Server 2019 Essentials Key Global $26.22

يمكنك أيضاً شراء بعض الألعاب والاشتراكات من المتجر كالآتي: ARS39

Shock Rods Steam Digital-Code Global $10.93

Battlefield V Origin Digital Code Global $28.24

The Sims 4: Island Living DLC Origin Digital Code Global $30.07

Xbox Live 12 Months Gold Subscription Card Global $50.12

Ultimate Game Pass 14 Days Xbox One Trial Key Global $2.82

يمكنك الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع وقم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء لتفعيل العرض. بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]