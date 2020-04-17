ايفون SE رخيص الثمن الجديد – الكشف عن تفاصيل إضافية!

كشفت ابل عن هاتف ايفون SE الجديد رخيص الثمن نسبياً كما كان منتظراً إلا أن هناك بعض المعلومات التي كانت مجهولة والآن أصبحنا نعرفها بفضل عدة مصادر.

الذاكرة العشوائية وسعة البطارية

كعادة ابل لا تقوم بالإفصاح رسمياً عن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الايفون ولا سعة البطارية لكن أحد المتاجر الصينية كشف لنا عن تلك المعلومات.

بالنسبة للذاكرة العشوائية فهي بحجم 3 جيجابايت أما سعة البطارية فهي 1821 ملي أمبير تماماً مثل ايفون 8 ليظل الفارق الأساسي بين ايفون SE الجديد وايفون 8 هو المعالج الرئيسي Apple A13 مع تطابق شبه كامل في باقي الجوانب.

ابل أشارت على موقعها الرسمي أن البطارية بإمكانها الصمود حتى 13 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو وتأتي بشاحن بطيء عادي بقوة 5 وات. لاحقاً سوف نعرض المزيد من الاختبارات الأكثر دقة لأداء البطارية وإن كنا لا نتوقع أداءً متوسطاً.

تحسين شبكات الاتصالات الخلوية والوايفاي

شبكات الجيل الرابع والوايفاي والبلوتوث في ايفون SE الجديد جميعها مثل هواتف ايفون 12، فلدينا دعم لشبكات الجيل الرابع 4G LTE بتقنية 2×2 MIMO لتحسين جودة الاتصال والإشارة.

كذلك تم دعم بروتوكول الوايفاي الجديد 802.11ax Wi‑Fi 6 بالإضافة إلى وجود بلوتوث 5 وتقنية الاتصال قريب المدى NFC.

لا وجود لشريحة U1

شريحة U1 هي شريحة موجودة في هواتف ايفون 11 تستخدم الموجات الراديوية عالية التردد لتحديد أماكن هواتف الايفون الأخرى المحتوية على تلك الشريحة أيضاً بدقة بالغة بالإضافة إلى استخدامات أخرى.

هاتف ايفون SE الجديد لا يحتوي على تلك الشريحة إذا كنا مهتماً بذلك، ولم تشر ابل إلى وجودها على موقعها الرسمي.

لا وجود لتقنية 3D Touch

قامت ابل بإزالة تقنية 3D Touch من الشاشة وبدلاً من ذلك استخدمت تقنية Haptic Touch للتعرف على الضغطات الطويلة وهي تؤدي نفس الوظيفة تقريباً لكن بدون الاعتماد على حساسية الضغط على الشاشة.

هاتف ايفون SE الجديد رخيص الثمن نسبياً يبدأ الححز المسبق له بدايةً من اليوم كما سوف يبدأ الإطلاق الرسمي الجمعة القادمة بسعر مبدئي يبلغ 400 دولار أمريكي للنسخة الأساسية ذات سعة 64 جيجابايت، وهو بذلك أرخص هاتف ايفون جديد يمكن شراؤه الآن.