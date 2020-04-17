لعبة PUBG Mobile تحصل على تحديث ضخم يضيف وضع Arctic Mode

لعل لعبة PUBG Mobile هي واحدة من الألعاب القليلة التي لم تفقد شعبيتها مع مرور الوقت وظلّت محتفظة بعدد كبير من اللاعبين المنتظمين، واليوم تبدأ لعبة الباتل رويال الأشهر للهواتف الذكية في إطلاق وضع Arctic Mode الجديد وهو وضع النجاة الشتوي المنتظر، ومن خلال هذا الوضع الجديد ستشهد اللعبة تغييرات عديدة وبارزة في تجربة اللعب، وهو ما سنوضحه لكم.

وضع Arctic Mode الجديد للعبة ببجي موبايل

وضع Arctic Mode سيجلب تجربة لعب جديدة وإبداعية حيث أن اللعبة لن تطالبك الآن فقط بأن تبقى على قيد الحياة وتتجنب القتل من اللاعبين الآخرين، بل سيكون عليك أيضًا أن تنجو من البرد والجوع! هذا حيث سيكون هناك مؤشر جديد يحمل الاسم body-heat-meter ومن خلاله ستتعرف على مدى برودة جسمك، وفي حالك انخفاض المؤشر عن الحد الأدنى ستبدأ في فقدان الـHealth إلى أن تموت.

لكي تقوم بإعادة ملئ هذا المؤشر سيكون عليك إما أن تُشعل النيران وتبقى بجانبها في الأماكن التي تسمح بذلك -مثل البيوت- أو أن تقوم بصيد الدجاج ومن ثم طهيها وأكلها! إضافة إلى إمكانية استخدام السخّانات.

Stick together and survive! 🌡️ Cold Front Survival drops on 4/16! #PUBGM #PUBGMOBILE pic.twitter.com/bxYSNEMGIH — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) ١٥ أبريل ٢٠٢٠

وضع Arctic Mode الجديد لن يكون الإضافة الوحيدة للعبة مع التحديث الجديد، بل سيكون هنك إضافات أخرى مثل العواصف الثلجية والتي يجب عليك أن تتجنبها وتبتعد عنها حتى لا تقتلك، هذا إلى جانب أنه سيكون بإمكانك أن تحصل على ألواح التزلج في خريطة Vikendi والتي ستساعدك على الهروب من الأعداء أو قطع المسافات.

إضافة إلى ذلك فسيتم إضافة طائرات آلية Drones والتي يمكنك أن تُطيّرها لكي تبحث لك عن الأعداء الموجودين بالقرب منك دون أن تضطر لترك المكان الدافئ الذي تجلس فيه! التحديث سيبدأ في التوفر اليوم 16 أبريل وعليك أن تقوم بتحديثه أنت وأصدقائك حتى تستطيعوا اللعب سويًا.