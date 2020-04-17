كورونا يُلهِم الفنانين العرب.. ويضع بصمته بين النجوم

لم يقف الفنانون العرب مكتوفي الأيدي أمام جائحة انتشار فيروس كورونا، بل دخلوا ساحة المعركة من خلال إطلاقهم مجموعة من الأغاني التوعوية التي عبروا من خلالها عن شكرهم وامتنانهم للكوادر الطبية والجهد الذي تبذله في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

كما حرص النجوم العرب على الظهور بشكل دائم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل بشكل مباشر مع عشاقهم، ولنشر الوعي حول أهمية الالتزام بقرارات حظر التجول التي فرضها السلطات المحلية، من أجل مكافحة انتشار الفيروس الخطير.

وشهدت الساحة الفنية ظهور مجموعة كبيرة من الأغاني الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا ومن خلال سطور هذا التقرير سنتعرف على هذه الأغاني.

-انتو أملنا (راغب علامة): أغنية جديدة أطلقها الـ”سوبر ستار” ليعبر من خلالها عن شكره وامتنانه للجهود التي تبذلها الكوادر الطبية وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر في لبنان لمواجهة خطر كورونا.

وصوّر راغب علامة الأغنية في شوارع العاصمة بيروت الخالية من الناس، وحققت الأغنية انتشارا كبيرا.

وأغنية انتو أملنا من كلمات نزار فرنسيس وألحان جاي ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

-هيدي مش غنية (مروان خوري): كتب ولحن الفنان اللبناني مروان خوري أغنية جديدة أراد من خلالها توجيه التحية للطواقم الطبية التي تعمل بطاقتها القصوى لحماية أرواح الناس وإنقاذهم من فيروس كورونا.

-كورونا الحلزونة (عصام شعبولة وإسلام خليل): أغنية ساخرة أطلقها نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، ودعت الأغنية الناس لمحاربة الكورونا من خلال شرب اليانسون والليمون، والتوقف عن المصافحة والقبلات.

وحققت الأغنية التي كتب كلماتها إسلام خليل نجاحا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي.

-كمامات ماعدنة يكورونا (أغنية عراقية): حققت هذه الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورددها العديد من الناس وقاموا بتطبيق فيديوهات حولها، وتروي الأغنية مشكلة نقص الكمامات في العراق وتضاعف أسعارها.

-أبطال بلدنا ( جنات ومحمد عدوية): أغنية مشتركة أطلقها النجمان جنات ومحمد عدوية أرادا من خلالها تقديم الشكر والعرفان لقوات الشرطة التي تعمل على ضبط حظر التجول، وللأطباء والكوادر الطبية التي تعمل بإخلاص لمساعدة المرضى على الشفاء من الوباء القاتل.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فاق توقع الفنانين اللذين عبرا عن سعادتهما بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها هذه الأغنية.

وأغنية أبطال بلدنا من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

-بنعدي (حسين الجسمي): أطلق النجم الإماراتي الأغنية الجديدة التي صورها عن بعد ليبث روح التفاؤل في قلوب الناس، وضمن الجسمي فيديو كليب الأغنية مجموعة من الصور الإنسانية تظهر الجهود التي تبذلها الشرطة الإماراتية والكوادر الطبية في الإمارات والعالم من أجل مكافحة الفيروس.

الأغنية من كلمات أنور المشيري وألحان فهد الناصر، وتوزيع محمد هدام.

-هنغني كمان وكمان (إليسا): أغنية أطلقتها الفنانة اللبنانية إليسا عن بعد، وشاركتها الفنانة هيفاء وهبي، حيث ظهرت إليسا في البداية هي وتتحدث مع هيفاء عبر تقنية فيديوكونفراس، ثم طلبت منها الغناء والرقص على إيقاع الأغنية وسط تفاعل كبير من أصدقاء الفنانتين الذين تفاعلوا مع الأغنية من منازلهم.

وتسعى النجمة اللبنانية من خلال هذه الأغنية لتوعية الناس حول أهمية البقاء في المنزل من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأغنية هنغني كمان وكمان كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهام دهيمة وإخراج إيلي رزق الله.

-يابو بالطو أبيض (مدحت صالح): أغنية جديدة طرحها الفنان المصري على قناته الرسمية في موقع يويتوب أهداها للأطباء والممرضين العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة المرض الخطير.

الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع كريم عبد الوهاب.

– جيشنا الأبيض (حسن شاكوش): أصدر النجم الشعبي حسن شاكوش هذه الأغنية ليعبر من خلالها عن فخره بالجيش الطبي المصري الذي يبذل الغالي والنفيس للانتصار على فيروس كورونا.

واستطاعت الأغنية تحقيق نجاح كبير وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو.

-لا تلمس يدي (ياسر العظمة): أعاد انتشار فيروس كورونا إحياء الأغنية التي أطلقها الممثل السوري ياسر العظمة في مسلسل مرايا 1986، وكأن العظمة استشرف بهذه الأغنية المستقبل، حيث دعا الناس لعدم التلامس خشية انتقال الفيروسات.

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