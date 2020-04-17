لعبة سيوف المجد – لعبة مميزة مستوحاة من الحروب الصليبية ومعارك صلاح الدين الأيوبي! حملها مجاناً

أطلقت شركة بلاي عربي اليوم لعبتها الجديدة “سيوف المجد” وهي أول لعبة عربية تاريخية تشمل معارك حقيقية من زمن الغزو الصليبي والقائد البطل صلاح الدين الأيوبي، واللعبة متوفرة الآن على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

لعبة سيوف المجد

أوضحت الشركة المتخصصة في مجال نشر الألعاب عربياً أن اللعبة الجديدة تتضمن سلسلة من الشخصيات التاريخية المسلحة بمهارات قتالية لتعزيز أجواء التسلية والتشويق، مما يجعلها أضخم لعبة عربية تاريخية تحتوي أبطال حقيقيين. وتحت هاشتاج #سيوف عبر مواقع التواصل الإجتماعي نشرت إدارة اللعبة جميع التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد.

تتميز سيوف المجد بنظام يقوم على تجنيد أكثر من 25 شخصية تاريخية من حقب مختلفة في قصة ملحمية تدور حول الحروب الصليبية، حيث يستطيع اللاعبون ضم هذه الشخصيات التاريخية كقادة لجيوشهم، وحراس مدافعين عن مملكتهم، أو سلاطين يحكمون المملكة التي يقوم اللاعب ببنائها.

الأروع من ذلك هو إمكانية دمج، وتطوير القادة حتى يستطيع اللاعبون التفوق على غيرهم بسهولة أكبر. وتدور اللعبة، وهي من نوع العاب استراتيجية متعددة اللاعبين أون لاين، حول بناء الممالك العربية، وبناء التحالفات، والجيوش، والقلاع، والتحصينات، وإنشاء خطوط تجارية، والسيطرة على الموارد، وتبادلها مع اللاعبين، حيث يتنافس اللاعبين على بناء أقوى مملكة وأقوى تحالف كي يسيطروا على القلاع المتعددة، وعلى العرش.

كل هذا بينما يلعبون معارك تاريخية حقيقية يقودونها بأنفسهم ويتحكمون بالجنود داخلها، ويتعلمون عن تاريخ هذه الحقبة العظيمة، وقصصها، ومعاركها، وشخصياتها، وهم يستمتعون بجو لعب جماعي مليء بالتشويق والحماس.

وفي هذا الصدد أفاد جوزيف الشوملي – الرئيس التنفيذي لشركة بلاي عربي: “سيوف المجد هي أكبر لعبة تنشرها الشركة حتى الآن، وهي نتاج العديد من الليالي الطوال بين فريقنا وفريق “وفا جيمز” لتقديم تجربة حماسية فريدة من نوعها يستحقها اللاعبين العرب وهواة كل ما هو جديد ومميز، ونحن واثقون أنها ستنال إعجاب لاعبينا حيث سوف يستشعرون الشغف والعمل الجاد خلفها”.

وأوضحت كاتي غونغ الرئيسة التنفيذية لشركة وفا جيمز “إن أكثر ما أحببته في هذه التجربة هو التعرف على اللاعب العربي المميز والفريد والرائع، فالعديد من اللاعبين الذين ساندونا في تحسين اللعبة حتى الإطلاق اصبحوا أصدقاء، بل وأكثر من ذلك”

تحميل لعبة سيوف المجد:

يمكنكم تحميل تطبيق “سيوف المجد” مجاناً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من متاجر الاب ستور (App Store) وجوجل بلاي (Google Play) من خلال الرابط التالي:

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

نبذة عن شركة بلاي عربي

بلاي عربي هي شركة نشر ألعاب مقرها الأردن وفلسطين، تسعى لتوفير تجارب تفاعلية ممتعة للاعبين العرب. وقد قامت الشركة بنشر مجموعة من الألعاب العربية في السوق، مثل لعبة الممالك اون لاين، وجنرالات المعركة وهايدي فتاة الألب.

نبذة عن شركة وفا جيمز

هي شركة تطوير ألعاب تأسست على أيدي مجموعة من مطورين مخضرمين في مجال الألعاب وأطلقوا العديد من الألعاب الشهيرة عالمية، كما أن وفا حاصلة على جائزة MIT عن الابتكارات التكنولوجية في لعبتها سيوف المجد.