تيم حسن يعلن مصير “الهيبة” في السباق الرمضاني

أكد النجم السوري تيم حسن خروج مسلسل الهيبة من الموسم الرمضاني القادم بعد إيقاف علميات التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر النجم السوري على حسابه في إنستجرام صورة التقطت له أثناء تصوير العمل وعلق عليها بالقول إن “جبل” بقيلولة، وبأنه سيعلن عن موعد عرض العمل لاحقا، وتمنى “جبل” في نهاية منشوره الصحة والسلامة للجميع.

وتفاعل مع المنشور أكثر من 236 ألف شخص من متابعي النجم السوري العاشقين لشخصية جبل، وعبروا عن أسفهم لغياب العمل عن الموسم الرمضاني.

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل بدأت بتصويره في يناير الماضي، وكان من المقرر تصوير بعض المشاهد في سوريا، ولكن انتشار فيروس كورونا أدى لإيقاف التصوير، وإخراج المسلسل من السباق الرمضاني.

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