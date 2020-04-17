كورونا يرفع سعر قطعة دونات إلى 1000 دولار

أقدم أحد الزبائن القدامى لمتجر Tremont Goodie Shop الواقع في ولاية أوهايو الأمريكية على شراء قطعة دوناتس محشوة بالكاسترد بـ 1000 دولار أمريكي.

وقالت مديرة المتجر إن الزبون اتصل بها وسألها عن إمكانية شراء قطعة واحدة بهذا المبلغ، وأجابته بالإيجاب.

وأكدت المديرة أن الزبون القديم أراد مساعدة المتجر بعد أن علم بتراجع دخله للثلث بسبب جائحة كورونا، رغم أنه غاب عنه في الفترة الماضية لقيامه بحمية غذائية، وقالت إن هذا الزبون قام في السابق بعدة لفتات كريمة، حيث اشترى في إحدى المرات بيتزا لعمال المتجر.

ونشر المتجر على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك صورة للزبون وبيده كيس الدوناتس، من أجل شكره على لفتته الكريمة.

وحظي المنشور بمجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي أثنت على تصرف الرجل، وأدى لزيادة الطلب على منتجات المتجر.

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