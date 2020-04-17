الإعلان التشويقي لهاتف نوفا 7 يؤكد قدومه مع كيرين 985 وتقريب 50x

بعد أيام قليلة من إطلاق أونور لهواتفها الرائدة الجديدة بدأت هواوي في إشعال حماسنا لسلسلة نوفا 7 القادمة قريبًا، وأول ما ستتميز به هذه الهواتف -كهواتف متوسطة- هي قدومها مع معالج كيرين 985 الجديد والذي يقدم أداء أقل قليلًا من المعالج الرائد كيرين 990 وهو ما سيشكل إضافة كبيرة لهاتف متوسط خاصةً أنه يدعم شبكات الجيل الخامس بشكل مدمج!

ما الذي ستقدمه هواتف نوفا 7 الجديدة

طبقًا لملصق دعائي بدأت هواوي في نشره فالهاتف سيأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس وأداء مرتفع بسبب المعالج الجديد كما أسلفنا الذكر، إضافة إلى ذلك فالهاتف سيأتي مع كاميرا خلفية على شكل مستطيل بنفس التصميم الذي رأيناه في هواتف أونور 30 الجديدة! وما سيميز الهاتف حقًا هو ضمه لكاميرا Periscope للتقريب، وهي التي ستدعم التقريب حتى 50x.

الملصق الدعائي الجديد قد كشف أيضًا عن تصميم الهاتف وهو الذي لا يختلف أيضًا عن هواتف أونور 30 مع كاميرا أمامية ثنائية على شكل ثقب داخل الشاشة، وكما يمكنك أن تلاحظ من صور الهاتف فهي لا تكشف عن مكان مستشعر البصمة حيث أنه ليس في الظهر بشكل تقليدي، وهو ما يضع احتمالين، الأول أن يكون المستشعر فوق زر الباور، والثاني أن يكون مدمجًا داخل الشاشة.

علينا أن نلاحظ أن هاتف نوفا 7 سيكون هاتف متوسط وسيأتي بسعر في حدود 400 دولار أمريكي، وهو ما سيدخله المنافسة بشكل قوي ضمن عشرات الهواتف التي نراها حاليًا ومنها آيفون SE الجديد وأيضًا هاتف ون بلس Z القادم في الطريق.

ما هي المواصفات التقنية التي تحتاجها في هذا الهاتف إضافة إلى ما أسلفنا ذكره حتى تفكر في شرائه؟ شاركنا الآن في التعليقات ولنبدأ المناقشة!