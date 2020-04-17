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هجوم خفافيش على قرية مصرية.. انتهى بإشهار سلاح “المُعقّمات”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاجمت مجموعة كبيرة من الخفافيش قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر الواقعة في محافظة القليوبية شمالي مصر مثيرة موجة من الذعر والخوف بين الأهالي.

وأكد أهالي القرية خروج الخفافيش من أحد المنازل المهجورة بشكل مفاجئ، وبأنهم قاموا بتقديم بلاغات للشرطة المحلية تفيد بخروج خفافيش ومهاجمتها للمنازل المجاورة.

وواجه سكان القرية الخفافيش حيث قاموا بإضرام النار في المنزل ووضعوا الشطة فيه لكي تخرج الخفافيش منه، وعندما بدأت الخفافيش بالخروج قاموا بمطاردتها وقتلها، وقالوا إنهم قتلوا أكثر من 100 خفاش إلا أن أعدادا كبيرة منها فرت لعدم قدرتهم على السيطرة على الوضع.

وبعد ذلك عمدوا لتعقيم المكان بالمعقمات والمطهرات من أجل درء خطر فيروس كورونا عن القرية الصغيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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