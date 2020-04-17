هجوم خفافيش على قرية مصرية.. انتهى بإشهار سلاح “المُعقّمات”

هاجمت مجموعة كبيرة من الخفافيش قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر الواقعة في محافظة القليوبية شمالي مصر مثيرة موجة من الذعر والخوف بين الأهالي.

وأكد أهالي القرية خروج الخفافيش من أحد المنازل المهجورة بشكل مفاجئ، وبأنهم قاموا بتقديم بلاغات للشرطة المحلية تفيد بخروج خفافيش ومهاجمتها للمنازل المجاورة.

وواجه سكان القرية الخفافيش حيث قاموا بإضرام النار في المنزل ووضعوا الشطة فيه لكي تخرج الخفافيش منه، وعندما بدأت الخفافيش بالخروج قاموا بمطاردتها وقتلها، وقالوا إنهم قتلوا أكثر من 100 خفاش إلا أن أعدادا كبيرة منها فرت لعدم قدرتهم على السيطرة على الوضع.

وبعد ذلك عمدوا لتعقيم المكان بالمعقمات والمطهرات من أجل درء خطر فيروس كورونا عن القرية الصغيرة.

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