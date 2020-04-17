دراسة بريطانية تشير لدليل جديد على الإصابة بكورونا

أظهرت دراسة بريطانية جديدة نشرت في دورية “إنترناشيونال فورم أوف أليرجي أن رينجولي” وجود علاقة وثيقة بين فقدان حاستي الشم والتذوق وفيروس كورونا.

وقال الباحثون إن 59% ممن شملتهم الدراسة فقدوا الحاستين قبل أن تثبت نتائج الفحوصات إصابتهم بالمرض.

وأكد الباحثون أن 68% منهم فقدوا حاسة الشم في البداية، بينما فقد 71 % حاسة التذوق أولا، في حين أظهرت فحوصات الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض احتقان الحلق سلبية.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة بحاجة للتأكيد من خلال إجراء دراسات أخرى في نفس المجال حتى يتم اعتبار هاتين الحاستين دليلا على الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الباحثون أن جميع المصابين بفيروس كورونا استعادوا الحاستين المفقودتين بعد شفائهم من المرض.

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