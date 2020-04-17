منوعات

سماعة Air Dots جديدة بـ14 دولارا فقط

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Redmi الصينية عن سماعة جديدة بسعر 14 دولارا فقط أطلقت عليها اسم Redmi Air Dots S.

وجاءت السماعة متوافقة مع الإصدار السابق للشركة Air Dots مع وجود بعض الاختلافات أبرزها نمط Mono الذي يعمل على فصل جهتي السماعة عند استقبال الصوتيات، وحصولها على معدل أفضل في نقل الصوتيات.

وتتميز السماعة الجديدة بوجود نمط خاص بالألعاب يتيح للمستخدم الفرصة لخفض تأخير الاستجابة في اللاسلكية.

وتحتوي هذه السماعة على محرك 7.2 مم، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء، والتحكم باللمس لتشغيل الموسيقى، والتحكم في المساعد الرقمي، والرد على المكالمات الواردة، والبلوتوث 5ز0، ومعيار IPX4 مما يجعلها مقاومة للماء والغبار، ومناسبة للارتداء أثناء ممارسة الرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك