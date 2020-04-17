سماعة Air Dots جديدة بـ14 دولارا فقط

كشفت شركة Redmi الصينية عن سماعة جديدة بسعر 14 دولارا فقط أطلقت عليها اسم Redmi Air Dots S.

وجاءت السماعة متوافقة مع الإصدار السابق للشركة Air Dots مع وجود بعض الاختلافات أبرزها نمط Mono الذي يعمل على فصل جهتي السماعة عند استقبال الصوتيات، وحصولها على معدل أفضل في نقل الصوتيات.

وتتميز السماعة الجديدة بوجود نمط خاص بالألعاب يتيح للمستخدم الفرصة لخفض تأخير الاستجابة في اللاسلكية.

وتحتوي هذه السماعة على محرك 7.2 مم، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء، والتحكم باللمس لتشغيل الموسيقى، والتحكم في المساعد الرقمي، والرد على المكالمات الواردة، والبلوتوث 5ز0، ومعيار IPX4 مما يجعلها مقاومة للماء والغبار، ومناسبة للارتداء أثناء ممارسة الرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية