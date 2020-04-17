كاسيو تطلق ساعة رياضية مميزة

كشفت شركة كاسيو اليابانية عن ساعة رياضية مميزة أطلقت عليها اسم G-SHOCK.

وقالت الشركة اليابانية إن ساعتها الجديدة ستحتوي على مجموعة كبيرة من الميزات المتطورة رغم أنها ليست ساعة ذكية.

وزودت كاسيو الساعة بشاشة MIP-LCD، وتحتوي على مستشعر يعرض معدل نبضات القلب، بالإضافة لدعمها لـ5 تمارين رياضية مفيدة لبيانات معدل نبضات القلب، كما تحتوي الساعة على مستشعرات عديدة كالبارومتر، البوصلة، الجيروسكوب، مقياس الحرارة، GPS، بالإضافة لقدرتها على حساب عدد الخطوات والمسافة المقطوعة.

ومن مميزاتها وجود منبه يدعم الاهتزازات، بالإضافة لميزة إظهار رسائل البريد الإلكتروني الواردة للهاتف المقترن بها، كما وألحقت الشركة اليابانية بالساعة الجديدة تطبيق G-SHOCK MoveP والذي يتيح إرسال البيانات التي تجمعها الساعة للهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.

يذكر أن الشركة اليابانية لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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