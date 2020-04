منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية للوقاية من فيروس كورونا

للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية [انترنت]

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على:

– الفيتامينات

– المعادن

– الألياف الغذائية

– البروتين

– مضادات الأكسدة

وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

