منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية للوقاية من فيروس كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت المنظمة في نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد-19 نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إنه يجب تناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على:
– الفيتامينات
– المعادن
– الألياف الغذائية
– البروتين
– مضادات الأكسدة
وأضافت أن الجسم يحتاج إلى تلك المكونات لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.
toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.
‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.
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