ستة أسباب من ابل لدفعك إلى شراء ايفون SE رخيص الثمن الجديد!

أعلنت ابل عن هاتف ايفون SE الجديد لعام 2020 والذي يعتبر رخيص الثمن نسبياً مقارنة بهواتف الايفون الأخرى الجديدة، ومن أجل إقناعك بالشراء تقدم لك ابل ستة أسباب مختلفة نشرتها على الموقع الرسمي عبر صفحة “ايفون SE : لمَ الترقية؟”.

ايفون SE إصدار 2020 .. لأصحاب هواتف الايفون القديمة

تم إطلاق هاتف ايفون SE الجديد بإصدار 2020 ليكون موجهاً أكثر إلى أصحاب هواتف الايفون القديمة والذين يودون الترقية لايفون أحدث دون دفع الكثير من الأموال.

نحن هنا نتحدث عن شريحة واسعة من المستخدمين مثل أصحاب هواتف ايفون SE الإصدار الأول، وايفون 6 و 6 بلس وايفون 7 و 7 بلس وحتى ايفون 8 و 8 بلس. هذه هي الشريحة المستهدفة من هذا الايفون الجديد.

الأداء .. السبب الأول والأهم

هاتف ايفون SE إصدار 2020 يعمل بأحدث معالجات ابل للايفون وهو معالج Apple A13 الذي أُستخدم في سلسلة هواتف ايفون 11، ويعتبر هو الدافع الرئيسي من أجل شراء ايفون SE الجديد.

يتفوق معالج A13 على أي معالج سابق ويزداد فارق الأداء بالتباعد الزمني عن الإصدارات السابقة، مثلاً مقارنة بمعالج A11 في هواتف ايفون 8 نجد أن الأداء أفضل بنحو 1.4 مرة والرسوميات أعلى بمقدار الضعف.

الكاميرا .. تصوير البورتريه

هاتف ايفون SE إصدار 2020 يأتي بكاميرا واحدة خلفية بدقة 12 ميجابكسل مثل العديد من الإصدارات السابقة، وقد أضافت ابل إليها ميزة تصوير البورتريه Portrait Mode والتحكم بالإضاءة Portrait Lightning.

ايفون ثنائي الشريحة Dual SIM

ايفون SE الجديد يدعم إضافة شريحتي اتصال واستخدام رقمين معاً في آن واحد بخلاف الإصدارات الأخرى من الايفون بحيث يمكن مثلاً استخدام رقم شخصي وآخر للعمل. أيضاً يدعم هذا الإصدار ميزة الشريحة الإلكترونية.

شبكات اتصال أسرع

شبكات الجيل الرابع والوايفاي والبلوتوث في ايفون SE الجديد جميعها مثل هواتف ايفون 12، فلدينا دعم لشبكات الجيل الرابع 4G LTE بتقنية 2×2 MIMO لتحسين جودة الاتصال والإشارة، وكذلك تم دعم بروتوكول الوايفاي الجديد 802.11ax Wi‑Fi 6. كل ذلك سوف يتم ترجمته إلى اتصال أسرع وأكثر استقراراً وجودة إشارة أقوى من ذي قبل.

السعر الأرخص

هو أيضاً سبب رئيسي من أجل شراء ايفون SE الجديد حيث يبدأ سعره من 400 دولار أمريكي. وأسعاره كالآتي وفقاً للسعة التخزينية:

سعة 64 جيجابايت بسعر 400 دولار أمريكي.

سعة 128 جيجابايت بسعر 450 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 550 دولار أمريكي.

أسباب أخرى

هناك أسباب أخرى ذكرتها ابل بعضها لا يتوفر في الإصدارات الأقدم مثل مقاومة الماء والأتربة، ودعم خاصية الشحن اللاسلكي والسريع ( الشاحن السريع واللاسلكي يُباع منفصلاً).

هل أنت مقتنع بهذه الأسباب؟ وهل هي كافية لك من أجل شراء هاتف ايفون SE الجديد؟