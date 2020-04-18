موتورولا ستطلق سلسلة هواتف إيدج الرائدة خلال الشهر الحالي

تكاثرت الشائعات حول عمل موتورولا على سلسلة هواتف رائدة، والأمر كان مثيرًا للانتباه خاصةً أننا لم نرى أي تواجد قوي من موتورولا في السنين الأخيرة باستثناء هاتف ريزر القابل للطي بالطبع، وبالرغم من جائحة كورونا ومن إلغاء MWC في وقت سابق إلا أن موتورولا وحسب أحدث التقارير ستعلن عن سلسلة هواتف موتورولا إيدج في وقت قريب جدًا وتحديدًا في الثاني والعشرين من أبريل الحالي.

سلسلة هواتف موتورولا إيدج الرائدة

بدأت موتورولا بالفعل في طرح الإعلانات التشويقية للهواتف الجديدة على تويتر، وحسب التسريبات الأخيرة فنحن أمام هاتفين وهم Motorola Edge و Motorola Edge+ وكلاهما سيكونا هواتف رائدة وسيتم الإعلان عنهم في بث مباشر عبر الإنترنت.

هاتف موتورولا إيدج+ هو الهاتف المنتظر من هذه السلسلة، وطبقًا للتسريبات فهو قادم مع شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ مع تردد 90Hz للشاشة وسيقدم تصميم منحنى من جانبيّ الهاتف، وربما هنا نجد أن تسمية إيدج في محلها!

سيأتي الجهاز الجديد مع معالج سنابدراجون 865 الرائد جنبًا إلى جنب مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، هذا كله إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 5,000mAh ونظام أندرويد 10! وكل ما سبق يجعل هذا الهاتف منافسًا شرسًا في سوق الهواتف الرائدة، لكن ما سيجعله كذلك حقًا هي الكاميرا، هذا حيث سيأتي هذا الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرتين بدقة 16 و 8 ميجابيكسل واحدة للتقريب والأخرى واسعة! والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 25 ميجابيكسل.

أما عن هاتف موتورولا إيدج نفسه -وليس إيدج بلس- فسيكون الخيار الأقل سعرًا ومواصفات، هذا حيث سيأتي مع معالج سنابدراجون 765 الداعم لشبكات الجيل الخامس إلى جانب نفس التصميم ومواصفات داخلية مخفضة مقارنة بأخيه الأكبر! هنا يُذكر أن كلًا من إيدج العادي وإيدج بلس سيكونا داعمان لشبكات الجيل الخامس.