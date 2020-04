هبط مباشرة وسط حركة المرور دون الارتطام بأي شيء [انترنت]

قام طيار كندي بهبوط اضطراري طارئ على طريق سريع خارج كيبيك، ودمج طائرته الخفيفة بشكل مثالي في حركة المرور بعد أن شهدت الطائرة خللا خطيرا.

والتقط سائقو السيارات على الطريق السريع 40 في مدينة كيبيك الكندية، مقاطع الفيديو للهبوط المفاجئ، يوم الخميس. وصوّرت طائرة Piper Cherokee الخفيفة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الطريق، الذي كان مكتظا بالسيارات على الرغم من قيود الحركة بسبب أزمة فيروس كورونا، بحثا عن مكان للهبوط.

وبالإضافة إلى السيارات، احتوى الطريق على عقبات أخرى، بما في ذلك العديد من الجسور. وأظهر الطيار مهارات دمج مثالية – أفضل من العديد من السائقين في الواقع – وهبط مباشرة وسط حركة المرور دون الارتطام بأي شيء.

وفي حين أن إعاقة حركة طائرة تقوم بهبوط اضطراري ليست الخطوة الأذكى، فإن العديد من سائقي السيارات لم يبدوا إعجابا بالغا بالمشهد واستمروا في القيادة، كما لو لم يحدث شيء خارج عن المألوف.

ووقع الحادث على بعد بضعة كيلومترات جنوب مطار Jean-Lesage الدولي، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة. وتحققت الشرطة المحلية من الواقعة، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لخلل ميكانيكي خطير، ما أجبر الطيار على الحيلة الجريئة حقا.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post هبوط اضطراري «جنوني» لطائرة على طريق مزدحم بالسيارات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا