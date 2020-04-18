كل ما تريد معرفته عن هاتف أوبو A92s مع خليط غريب من المواصفات

لعل هاتف أوبو A92s هو واحد من أغرب هواتف 2020 من ناحية المواصفات الداخلية والتصميم أيضًا! والهاتف الجديد قد جذب الانتباه بعدما تم إدراجه للطلب المسبق بشكل فعلي وتم تصنيفه كهاتف من الفئة المتوسطة، والأمر سيزداد غرابة عندما تعلم أن هذا الهاتف يأتي مع تردد 120Hz للشاشة! وهو أمر غريب تمامًا عن الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف أوبو A92s

يأتي الهاتف الجديد كأحدث هواتف سلسلة A من أوبو، وهو يأتي مع شاشة بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ مع تردد 120Hz كما أسلفنا الذكر، إلا أن الهاتف يقدم تضحية واضحة بقدومه مع شاشة من نوع IPS LCD وليست أموليد، وداخل هذه الشاشة لدينا كاميرا أمامية ثنائية على شكل ثقب داخل الشاشة وهو مشابه لحد كبير لهواتف أونور 30 برو.

من الداخل يأتي الهاتف مع معالج ميدياتيك Dimensity 800 المتوسطة كما سيكون الهاتف داعمًا لشبكات الجيل الخامس! وهو أمر رائع ومفاجئ، المواصفات التقنية للهاتف تضم أيضَا ذاكرة عشوائية بسعة 6 و 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 أو 265 جيجابايت، لكن بعض التسريبات السابقة قد أشارت لأن الهاتف سيتوفر في نسخة بـ12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهو ما سيزيد الأمر غرابة!

الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية رباعية العدسات مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل من سوني بمستشعر IMX586 إلى جانب عدسة 8 ميجابيكسل واسعة جدًا وعدستي ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل! أما الكاميرا الأمامية فستتكون من عدسة رئيسية بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة فرعية بدقة 2 ميجابيكسل للعمق.

الهاتف أخيرًا سيأتي ببطارية 4,000mAh مع شحن سريع 18 وات إضافة لمنفذ السماعات 3.5مم! وما يميز هذا الهاتف الغريب هو أنه سيأتي بسعر يبدأ عند 310 دولار أمريكي! فما رأيك؟ وهل أنت مهتم؟ شاركنا الآن في التعليقات.