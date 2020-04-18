تطبيق مترجم الإنترنت و المواقع و الويب و متصفح السفاري الجديد! حمله مجاناً الآن

إذا قادك البحث عبر الإنترنت إلى صفحات ومواقع بلغات أجنبية لا تفهمها فلا تقلق فوظيفة “مترجم سفاري” هو مساعدتك في ترجمة أي موقع أو صفحة على الإنترنت بضغطة زر من داخل متصفح سفاري مباشرة لتجاوز حاجز اللغة بسهولة!

مميزات “مترجم سفاري”

دعم أكثر من 130 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية بالطبع.

ترجمة داخل متصفح سفاري مباشرة

فقط ضغطتين لترجمة المواقع الإلكترونية

الترجمة دقيقة وسريعة باستخدام خوادم جوجل

دعم أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود تاتش.

عند الضغط على النص المترجم يعطيك النص الأصلي قبل الترجمة.

امتداد داخل متصفح السفاري

النسخة المجانية والاحترافية من “مترجم سفاري”

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً لكن عند الاشتراك في التطبيق سوف تحصل على مميزات احترافية مثل: عدم وجود دعايا أو مؤقت للاستخدام أو الحاجة لإعادة ضبط اللغة بشكل مستمر والحصول على تحديثات مجانية.

كيفية الاستخدام

التطبيق سهل الاستخدام كل ما عليك فعله لترجمة الموقع أو صفحة الإنترنت المفتوحة هو الضغط على زر المشاركة ثم اختيار Safari Translator وهو تتم الترجمة في ثوانٍ معدودة.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود تاتش.

نظام التشغيل الملائم: iOS 8.0 فما أحدث.

المبرمج: Nayer Abu Soud

السعر : تحميل مجاني