طاهٍ بريطاني يدعم “الجيش الأبيض” على طريقته

بعد منشور لمستشفى “وكسهام بارك” الواقع في بلدة سلاو غرب لندن، يتحدث عن صعوبات العاملين بالمستشفى في تأمين الطعام والشراب، قام الطاهي البريطاني توم كريدج بإنشاء صفحة على “فيسبوك” لجمع التبرعات من أجل إعداد وجبات طعام للعاملين في القطاع الطبي.

ونجحت الصفحة في جمع 175 ألف دولار أمريكي خلال 5 أيام، الأمر الذي ساعد الطاهي الشهير وأصحابه على طهي 1000 وجبة يوميا وإرسالها للعاملين في القطاع الطبي، والفقراء.

ويعمل الطاهي وأصحابه على تحضير الطعام وتجهيزه في منشأته الخاصة، ويأمل بأن تكفيهم التبرعات لكي يقدموا 1000 وجبة يوميا لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير.

وأكد كريدج أنهم يوصلون الطعام للمشافي وكل ما على الكوادر الطبية فعله وضعه في المايكرويف وتناوله مجددا.

يذكر أن كريدج يقدم برنامجا للطهي في التلفزيون البريطاني، ويملك 8 متاجر لها علاقة بالطعام.

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