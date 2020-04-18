بريطانية تهزم كورونا بطريقة “غير متوقعة”

نجت البريطانية ستايسي من الموت المحتم بعد أن نامت على بطنها لمدة 27 ساعة خلال يومين.

وكانت المرأة التي تعاني من مرض السكري من النوع 2، أصيبت بفيروس كورونا، مما أدى لتدهور صحتها بسبب إصابتها بالتهاب رئوي جرثومي، قصور في الرئتين، وضعف في القلب.

وعندما يأس الأطباء من حالتها طلبوا من زوجها وبناتها القدوم لوداعها، وبالفعل ارتدى الزوج وبناته الملابس الواقية، وقدموا إلى المستشفى قبل ساعتين من الموعد المتوقع لوفاة ستايسي.

ولكن الزوج طلب من الأطباء تجريب طريقة جديدة تستخدم كثيرا في وحدات العناية المركزة على زوجته المحتضرة، وتقوم هذه الطريقة على أن ينام المريض على بطنه لتعزيز تدفق الدم والأكسجين للرئتين، ووافق الأطباء على طلبه كون المرأة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأدت هذه الطريقة لحدوث معجزة، إذ استطاعت ستايسي البقاء حية بعد أن نامت لمدة 12 ساعة على بطنها في اليوم الأول و15 ساعة في اليوم الثاني واستجابت للعلاج وبدأت صحتها بالتحسن.

وبعد نجاح هذه الطريقة قامت مديرية الصحة البريطانية بتعميمها على المستشفيات الأخرى، وطالبت باستخدامها في الحالات الحرجة.

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