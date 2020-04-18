عمرو دياب يغني تتر مسلسل “لعبة النسيان”.. (فيديو)

فاجأ النجم المصري عمرو دياب عشاقه بنشره مقطعا من الموسيقى التصويرية لتتر أحد المسلسلات وعلّق على المنشور بالقول قريبا.

وبعد لحظات من منشور النجم المصري أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة النسيان بأن الموسيقية التصويرية تعود للمسلسل، وبأن النجم المصري سيقوم بغناء تتر العمل.

وأكد المسؤولون على العمل أن النجم المصري تابع كافة الأمور المتعلقة بالموسيقى التصويرية، وأضاف عليها لمساته الخاصة كي تظهر بأبهى صورة ممكنة.

من جهة أخرى نشرت بطلة العمل الفنانة دينا الشربيني على حسابها في إنستجرام الإعلان التشويقي الخاص بالعمل الذي تلعب فيه دور الزوجة الخائنة التي تفقد ذاكرتها وتصبح مقعدة بعد تعرضها لحادث إثر اكتشاف زوجها لخيانتها.

وكتب مسلسل لعبة النسيان المقتبس من فورمات مسلسل إيطاليا تامر حبيب، وأخرجه هاني خليفة ويشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم أحمد داوود، إنجي المقدم، دينا الشربيني، رجاء الجداوي، علي قاسم، ومحمود قابيل.

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