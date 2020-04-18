شركة LG تعيد إحياء هاتفها الأسطوري Folder

أعادت شركة LG الكورية الجنوبية إحياء هاتفها الأسطوري Folder من خلال إطلاقها لنسخة خاصة تعمل بنظام أندرويد حملت اسم LG Folder 2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 210 ونظام تشغيل أندرويد.

وأحاطت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بهيكل بلاستيكي، ويصل وزنه إلى 127 غراما فقط.

وزودت LG الهاتف بشاشتين الأولى رئيسية بحجم 2.8 بوصة وبدقة عرض 320*240 بيكسل، والثانية خارجية بحجم 0.9 بوصة تتيح للمستخدم المجال لرؤية الأرقام والرسائل الواردة إليه.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغا بايت، وكاميرا بدقة 2 ميغا بيكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 1479 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، لوحة مفاتيح من نوع T9 ومفتاح SOS لحالات الطوارئ.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية