جديد شاومي.. ساعة ذكية بشاشة مميزة وبطارية قوية

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Heylou Solor.

وجاءت الساعة الجديدة بشاشة ملونة مستديرة بقياس 1.28 بوصة ودقة عرض 240*240 بيكسل تتيح للمستخدم الاطلاع على محتويات الشاشة بسهولة تحت أشعة الشمس.

وأحاطت شاومي الشاشة بإطار معدني، ويبلغ عرض السوار المصنوع من السليكون 22 ملم.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تتبع 12 نشاطا مختلفا، بالإضافة لقدرتها على قياس معدل نبضات القلب، ومقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP68.

وأكدت الشركة الصينية إمكانية ربط الساعة مع الهواتف الذكية واستخدامها لتشغيل الموسيقى، الرد على المكالمات والرسائل الواردة، والاطلاع على تنبيهات الطقس.

وزودت شاومي الساعة الجديدة ببطارية قوية تعمل لمدة 30 يوما في حال لم يتم تشغيل ميزة قياس معدل نبضات القلب على مدار 24 ساعة، وتنخفض هذه المدة للنصف في حال تم تفعيل هذه الميزة.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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