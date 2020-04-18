هاني شاكر يدعم الكوادر الطبية بأغنية “الجيش الأبيض” (فيديو)

أطلق الفنان المصري هاني شاكر على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية الجيش الأبيض التي عبّر من خلالها عن دعمه وامتنانه للكوادر الطبية ودورها الكبير في حماية الناس من خطر فيروس كورونا.

وشهد فيديو كليب الأغنية مقاطع وصورا تُظهر معاناة الأطباء، ووفاة بعضهم جراء الإصابة بالمرض، بالإضافة لمقاطع فرح بشفاء المصابين، ومقاطع تصفيق للأطباء.

وحققت الأغنية منذ طرحها في 16 أبريل الجاري أكثر من 26 ألف مشاهدة، وحظيت بتعليقات إيجابية من قبل عشاق نقيب الفنانين المصريين.

وأغنية الجيش الأبيض من كلمات أمير طعمية، وألحان خالد الجنيدي، وتوزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ.

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