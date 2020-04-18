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هاني شاكر يدعم الكوادر الطبية بأغنية “الجيش الأبيض” (فيديو)

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري هاني شاكر على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية الجيش الأبيض التي عبّر من خلالها عن دعمه وامتنانه للكوادر الطبية ودورها الكبير في حماية الناس من خطر فيروس كورونا.

وشهد فيديو كليب الأغنية مقاطع وصورا تُظهر معاناة الأطباء، ووفاة بعضهم جراء الإصابة بالمرض، بالإضافة لمقاطع فرح بشفاء المصابين، ومقاطع تصفيق للأطباء.

وحققت الأغنية منذ طرحها في 16 أبريل الجاري أكثر من 26 ألف مشاهدة، وحظيت بتعليقات إيجابية من قبل عشاق نقيب الفنانين المصريين.

وأغنية الجيش الأبيض من كلمات أمير طعمية، وألحان خالد الجنيدي، وتوزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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