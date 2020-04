شركة Honor تستعد لإطلاق نسخة مطورة من “9X”

كشفت شركة Honor الصينية عن نسخة مطورة من الهاتف Honor 9X أطلقت عليها اسم Honor 9X lite.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 9 وواجهة EMUI9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، وسيتوفر باللونين الأخضر والأسود.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 30 أبريل الجاري بسعر يصل إلى 199 دولارا أمريكيا.

