ون بلس 8 برو يأتي مع تقنية Nokia OZO لتحسين أداء الميكروفون

هاتف ون بلس 8 برو هو واحد من الهواتف الرائدة المميزة والبارزة في الوقت الحالي بالرغم من التسعير الذي يجده أغلبنا غير موفق! لكن الهاتف قد شهد اهتمام كبير بكافة التفاصيل ومن كافة النواحي، واليوم عرفنا أن تقنيات الصوت OnePlus 8 Pro Audio 3D, Audio Zoom وأيضًا Audio Windscreen كلها تعمل بالاعتماد على تقنيات Nokia OZO الصوتية!

تقنيات Nokia OZO الصوتية في هواتف ون بلس 8

طبقًا لما تم تأكيده من نوكيا وأيضًا ون بلس فالهاتف الرائد الجديد يأتي مع اعتماد كامل على تقنيات الصوتيات Nokia OZO والتابعة للشركة المحبوبة نوكيا، وهذه التقنية تعمل بشكل مخصص على تحسين أداء الميكروفون والتقاط الصوت، ومن ناحيته فقد أوضح مدير التراخيص في نوكيا أن الشركة أبدت اهتمام بالغ بالتعاون مع ون بلس لتقديمه هذه التقنية.

يُذكر أن التقنية الجديدة ستساعد هواتف ون بلس 8 برو على أن تلتقط الصوت من المايك بشكل مثالي سواء كان لمجرد تسجيل الصوت والملاحظات الصوتية أو حتى تسجيل الموسيقى والفويس أوفر! كما أن تقنيات Nokia OZO معروفة بجودتها في هذا القطاع.

يُذكر أن هواتف أوبو فايند X2 قد أتت مع دعم لهذه التقنية أيضًا، وهو ما يلمح لأن يكون التعاقد بين نوكيا وبين BBK وليس فقط ون بلس! والأخيرة هي الشركة العملاقة المالكة لكلًا من ون بلس، أوبو، فيفو وريلمي!

ما رأيك؟ وهل تظن أن التعاون بين نوكيا وون بلس -أو BBK ككل- مثمر أو قد يتضخم بشكل ما في المستقبل؟ شاركنا الآن!