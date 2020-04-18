وصول شحنة معدات طبية من الصين إلى طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، وصول شحنة صينية من المساعدات الطبية، تشمل أجهزة ومعدات صحية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الخارجية، عبر صفحتها الرسمية، إلى أن الشحنة جاءت بمبادرة من مؤسسة “جاك ما” الصينية، وبإشراف الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”.

وأكدت الوزارة مواصلة مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات، وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة لضمان إنجاح الجهود الوطنية لمواجهة الفيروس، والحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم.

يشار إلى أن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار قال، في 21 من مارس المنصرم، إن السلطات الصينية وافقت على طلب المساعدة المقدم من وزارة الخارجية لمجابهة فيروس كورونا.

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