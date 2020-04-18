برامج Setapp الرائع فعلًا – أكثر من 170 برنامج مختلف لنظام ماك بين يديك!

Setapp هي خدمة تقدم لك عشرات البرامج المميزة والمتنوعة لنظام ماك بعيداً عن متجر ابل، وعند الاشتراك فيها يمكنك الاستمتاع بكافة البرامج وتحديثاتها المستقبلية دون أية تكاليف أخرى إضافية ودون شراء أو الاشتراك في أي تطبيق بشكل منفرد.

شركة Setapp هي شركة أوكرانية مقرها العاصمة كييف ويعمل لأجلها عشرات المطورين من أجل إنشاء وتطوير البرامج المميزة في الخدمة بمختلف التصنيفات والمجالات لتوفر عليك عناء البحث والمقارنة.

مميزات خدمة Setapp لبرامج الماك:

أكثر من 170 تطبيق في مكان واحد، مرتبة و مصنفة جيداً.

التطبيقات مختارة بعناية، لا حاجة إلى البحث في المتجر و إجراء المقارنات و قراءة المراجعات.

احصل على تحديثات التطبيقات بشكل دوري.

لا يوجد أي إعلانات أو مشتريات خفية داخل التطبيقات عند الاشتراك في الخدمة.

يتم تحديث التطبيقات بصورة دورية و إضافة تطبيقات أخرى جديدة.

متجر Setapp – سبعة أيام مجانية!

تستطيع الإطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات من خلال هذا الرابط ويمكنك التسجيل مجاناً و الحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

و إذا كنت ترغب في الحصول على كافة التطبيقات و المزايا تستطيع الاشتراك في الخدمة في مقابل 10$ شهرياً مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت ترغب فيه. الاشتراك الشهري يوفر لك كافة محتوى متجر Setapp من البرامج الحالية والقادمة والتحديثات المستقبلية.

رابط متجر Setapp وتحميل البرنامج الأساسي الخاص بها